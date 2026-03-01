السعودية والبحرين والكويت وقطر والأردن ترفض الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

أعربت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية عن رفض وإدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضيها، مؤكدة حقها الكامل في الاحتفاظ بالرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها.

فقد أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من علم السلطات الإيرانية أن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه في ضوء هذا العدوان غير المبرر فإن المملكة تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك خيار الرد على العدوان.

الكويت

كما أدانت دولة الكويت الهجمات الإيرانية السافرة على أراضيها، حيث أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تصدي سلاح الدفاع الجوي الكويتي، أمس، بنجاح لعدد من الصواريخ التي استهدفت قاعدة علي السالم الجوية مما نتج عنه سقوط شظايا وحطام ناتج عن عملية الاعتراض في محيط القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، أن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وواجباتها في الدفاع عن سيادة دولة الكويت والتصدي لأي تهديد لأمن واستقرار البلاد.

كما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الجيش الكويتي تعامل مع صواريخ جوية رصدت في المجال الجوي وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً أمام حركة الطائرات والمسافرين وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية المحيطة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبدالله الراجحي، أن «هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وأمن الركاب وشركات الطيران وحماية العمليات التشغيلية في مطار الكويت الدولي من أي مخاطر محتملة».

البحرين

من جانبه، أعرب مركز الاتصال الوطني في مملكة البحرين عن إدانة حكومة مملكة البحرين الشديدة لهذه الاعتداءات الغادرة التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، مؤكدةً أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها.

وأكد المركز وقوع اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، في انتهاكٍ سافر لسيادة المملكة وأمنها.

وقال إن الجهات الأمنية والعسكرية المختصة باشرت فوراً تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة. كما أكد مركز الاتصال أن التفاصيل ذات الصلة بالشأن العسكري سيتم الإعلان عنها لاحقاً عبر الجهات المختصة، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن.

وأهاب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة، بما يعزز الأمن المجتمعي ويحفظ الاستقرار الوطني.

قطر

من جانبها ‏أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها تمكنت بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية من التصدي بنجاح ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت أراضي الدولة.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية أن التعامل مع التهديد تم فور رصده ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد على أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

الأردن

من جانبها، أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها للاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول عربية شقيقة، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أمس، عن إسقاط مجموعة صواريخ باليستية استهدفت أراضي المملكة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول أنه جرى التصدي للصواريخ الباليستية بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية.

• السعودية: الاعتداءات الإيرانية على الرياض والمنطقة الشرقية لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة وبأي شكل من الأشكال.

• الكويت تسقط صواريخ جوية وتعلن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً أمام حركة الطائرات والمسافرين.

• البحرين: اعتداءات استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة في انتهاكٍ سافر لسيادة المملكة وأمنها.

• قطر: إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

• القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط صواريخ باليستية استهدفت أراضي المملكة.