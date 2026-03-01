تعليق جميع الرحلات.. وإغلاق مؤقت للمجال الجوي لدولة الإمارات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي لدولة الإمارات، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة.

وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء بناءً على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محلياً ودولياً، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تعتبر أولوية قصوى.

كما أوضحت الهيئة أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها، كما جددت دعوتها للمسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة آخر المستجدات بشأن جداول الرحلات، مؤكدة أنه سيتم توفير الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين من قبل شركات الطيران والجهات المحلية.

وشددت الهيئة على أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تظل على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة، ومثمّنة تعاون الجميع وتفهمهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

من جانبها، أكدت مطارات دبي تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي حتى إشعارٍ آخر.

وأضافت في بيان أمس: يُنصح المسافرون بعدم التوجه إلى المطار في الوقت الحالي، والتواصل مباشرةً مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

وقال متحدث باسم «طيران الإمارات» أمس: إنه نظراً لعمليات إغلاق المجال الجوي في المنطقة، علّقت «طيران الإمارات» عملياتها بشكل مؤقت من وإلى دبي.

وحثت «طيران الإمارات» عملاءها على التحقق من حالة رحلاتهم عبر الموقع الشبكي للناقلة للاطلاع على آخر التحديثات قبل التوجه إلى المطار.

إلى ذلك، قال متحدث باسم «فلاي دبي» إنها علقت عملياتها مؤقتاً أمس بتاريخ 28 فبراير، نظراً للتطورات الجارية في المنطقة. وأضاف: «نتابع تطور الأوضاع ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية عن كثب، ونجري التعديلات اللازمة على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك. سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولوياتنا. ونحن على تواصل مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم».