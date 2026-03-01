عبدالله بن زايد يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات الإقليمية الراهنة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة.

ووفقاً لبيان لوزارة الخارجية، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية، مع حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وأنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، وسيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، والدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وأسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، وإيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وخوسيه مانويل ألبارس، وزير خارجية مملكة إسبانيا وهاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، وهافيير مارتينيز أتشا، وزير العلاقات الخارجية في جمهورية بنما، الدكتور غونتر ساوتر، المستشار الخاص لشؤون السياسة الخارجية والأمنية لدى المستشار الألماني.

وبحثت الاتصالات العواقب الوخيمة للتصعيد الجاري في المنطقة وتوسيع رقعة النزاع، واستمرار هذه الانتهاكات الإيرانية السافرة، التي من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوزراء، واستنكروا بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات ودول المنطقة، وأكدوا الحق الكامل والمشروع لكافة الدول المستهدفة في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وفق القانون الدولي.

كما شدد الوزراء على أهمية ضبط النفس وتغليب لغة الحوار الجاد والمسؤول لتجاوز الأزمة الراهنة، بما يكفل لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار والازدهار