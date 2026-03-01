حريق بأحد أرصفة ميناء "جبل علي "جراء شظايا اعتراض جوي دون وقوع إصابات

كشفت السلطات المختصة في دبي أن شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض الجوي تسببت في وقوع حريق في أحد أرصفة ميناء جبل علي بدون وقوع أي إصابات، وبادرت فرق الدفاع المدني بدبي على الفور بالتعامل مع الحريق، فيما تواصل جهودها للسيطرة عليه. وقد أهابت السلطات المعنية بالجمهور عدم تداول مقاطع فيديو تعود لحريق ميناء جبل علي في 7 يوليو 2021 ، لما في ذلك من نشر صور ومعلومات مغلوطة عن الحادث، وأكدت أنه سيتم بث مزيد من المعلومات الموثوقة حال ورودها