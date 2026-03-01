"مطارات أبوظبي": حالة وفاة و7 إصابات بحادثة اعتراض مسيرة استهدفت مطار زايد الدولي
أعلنت مطارات أبوظبي أن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حادثة ناتجة عن اعتراض طائرة مسيّرة استهدفت مطار زايد الدولي، ما أسفر عن سقوط شظايا نتج عنها حالة وفاة واحدة لشخص من الجنسية الآسيوية، إضافة إلى 7 إصابات.
وأهابت مطارات أبوظبي بالجمهور عدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة ضرورة استقاء الأخبار من المصادر الرسمية فقط، وقالت أنه سيتم نشر أي مستجدات فور ورودها.
