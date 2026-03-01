100 ألف درهم سنوياً من «ثياقو آند كو» لدعم «وقف أم الإمارات للأيتام»

أعلنت «ثياقو آند كو»، العلامة الإماراتية المتخصصة في القهوة المحضرة بأسلوب خاص، تخصيص مبلغ 100 ألف درهم سنوياً دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تزامناً مع «عام الأسرة».

وتأتي المبادرة عبر تطبيق استقطاع رمزي من كل فاتورة صادرة في جميع فروع المقهى، ابتداءً من فبراير الماضي، بحيث يتحوّل هذا الالتزام إلى مساهمة وقفية مستدامة تمتد مدى الحياة دعماً للأيتام. وسيتم توجيه ريع هذا الاستقطاع إلى الوقف، لتتحول كل تجربة قهوة إلى مساهمة مستدامة في دعم الأيتام، بما يجسد نموذجاً عملياً للشراكة المجتمعية بين رواد الأعمال والعمل الوقفي.

وتنسجم هذه الخطوة مع أهداف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي تسعى إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، عبر استثمار المساهمات المجتمعية وتوجيه عوائدها طويلة الأجل لتغطية احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً وجودة حياة أفضل.

من جانبه، أكد المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، فهد عبدالقادر القاسم، أن مساهمة المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة تعكس اتساع قاعدة المشاركة المجتمعية في العمل الوقفي، مشيراً إلى أن «كل مساهمة، مهما كان حجمها، تسهم في بناء منظومة وقفية مستدامة تحقق أثراً إنسانياً طويل الأمد للأيتام والمجتمع».