"الطوارئ والأزمات": الرسائل التحذيرية لتعزيز الجاهزية والوقاية

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الرسائل التحذيرية التي يتلقاها الجمهور تأتي في إطار الإجراءات الاستباقية المعتمدة، وضمن منظومة الإنذار المبكر الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوقاية.

وأوضحت أن هذه التنبيهات تُعد إجراءً احترازياً يهدف إلى حماية المجتمع وضمان الاستعداد لأي مستجدات، مشيرة إلى تقديرها لمشاعر القلق التي قد تصاحب مثل هذه الرسائل.

ودعت الجهات المختصة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالهدوء والتقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدة أن سلامة المجتمع تمثل أولوية قصوى .