رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من سلطان عمان بحثا خلاله تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، بحثا خلاله تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانبان خلال الاتصال أن المنطقة تشهد تصعيداً خطيراً يهدد بتقويض أمنها، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة للحوار والحلول الدبلوماسية.