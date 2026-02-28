المكتب الإعلامي لحكومة دبي يحذر من تداول مقاطع قديمة ومضللة لحرائق قديمة في الإمارة

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه يتم تداول مقاطع وصور قديمة لحرائق سابقة في دبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أنها غير صحيحة ومضللة.

وأهاب بالجمهور ووسائل الإعلام تحرّي الدقة واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية فقط، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار مجهولة المصدر لما لذلك من تأثير مباشر على أمن المجتمع واستقراره.

وأكد أن نشر أو إعادة نشر مثل هذه المواد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.