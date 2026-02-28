قرقاش: لا تستطيع دول الخليج أن تقف مكتوفة اليدين أمام الهجمات الإيرانية

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور قرقاش إن دول الخليج لا تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين أمام الهجمات الإيرانية.

وأضاف خلال لقاء مع "سكاي نيوز عربية" اليوم، أنه لا يمكن القبول بالتفسيرات الإيرانية غير المقنعة في اعتداءاتها على دول الخليج.

وأكد أن الدفاعات الجوية الإماراتية أدت عملاً ناجحاً، مطمئناً الجميع بتجاوز الأزمة بقوة وصلابة.

وشدد على أن الحل ليس بتعرّض إيران لدول الخليج، بل بالعمل معها لإيجاد حل تفاوضي.

وبين أن إيران لم تحترم الاتفاق بعدم استهداف دول الخليج وهو ما ولّد أزمة ثقة، وأرسلت رسالة مفادها أن الملف النووي ليس وحده التحدي بل صواريخها أيضاً.