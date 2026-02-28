طيران الاتحاد تعلن تعليق وإلغاء رحلات من وإلى أبوظبي

قالت طيران الإتحاد إن عمليات إغلاق المجال الجوي الإقليمي أدت إلى تعطيل رحلات طيرانها من وإلى أبوظبي.

وأضافت في تحديث تشغيلي عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم تعليق جميع الرحلات المقررة للمغادرة من أبوظبي حتى الساعة 2:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد 1 مارس.

وبينت أنه سيتم إلغاء الرحلات المقررة للوصول إلى أبوظبي قبل الساعة 2:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد 1 مارس، متوقعة أن تعمل الرحلات المقررة للوصول بعد هذا الوقت، رهناً بالظروف التشغيلية.

وأكدت أنها تقوم بالتواصل مباشرة مع المسافرين المتأثرين، وتقدم لهم الدعم اللازم من خلال خيارات إعادة الحجز وتوفير الإقامة الفندقية عند الضرورة.