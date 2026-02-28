النيابة العامة للدولة تحذّر من نشر وتداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر

حذرت النيابة العامة للدولة من نشر أو تداول الشائعات والأخبار الكاذبة أو مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية معلومات، لما يترتب على ذلك من إثارة البلبلة والإضرار بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت النيابة العامة للدولة في بيان عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق خلف ما يُنشر أو يُتداول دون تحقق.

وقالت في بيان: "كل من يشارك أو يعيد نشر محتوى مجهول المصدر يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة حتى وإن لم يكن هو منشئ المحتوى".