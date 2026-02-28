"الطوارئ والأزمات" الإماراتية في رسائل نصية: سلامتكم أولوية

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في رسائل نصية: "دولة الامارات تضع أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار كأولوية قصوى، ونطمئنكم أن الأوضاع مستقرة ومستتبة، كما تعمل الجهات المختصة ضمن منظومة وطنية متكاملة وبقدرات وكفاءة عالية".

وأضافت: "سلامتكم أولوية قصوى، يرجى البقاء في منازلكم والأماكن الآمنة وانتظار التعليمات والأخبار الرسمية واستقاءها من مصادرها".