الإمارات تعزّي أسرة ضحية الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وتدين استهداف المدنيين

قدّمت دولة الإمارات خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الضحية من الجنسية الباكستانية الذي وافته المنية نتيجة الاعتداءات الإيرانية اليوم، مؤكدة في بيان لوزارة الخارجية تضامنها الكامل مع ذويه، ومشددة على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية «مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية»، بالتزامن مع إدانتها الشديدة للهجمات التي وصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي.