"قراء دبي" تحيي 864 مسجداً بأصوات إماراتية.. و345 ألف مصلٍّ في أسبوعها الأول

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن مبادرة "قراء دبي" ضمن "رمضان في دبي" شهدت حضوراً قياسياً تجاوز 345 ألف مصلٍّ خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بعدما أحيت التلاوات الوطنية جنبات 864 مسجداً في مختلف مناطق الإمارة، في مؤشر يعكس الإقبال الكبير على الأصوات الوطنية في مساجد الإمارة، ويؤكد نجاح المبادرة باعتبارها إحدى المبادرات النوعية التي تعزّز جودة التجربة الإيمانية في المساجد بترسيخ حضور الكفاءات الإماراتية على المنبر في مؤشر يعكس نجاح المنهجية التطويرية التي تتبناها الدائرة في إدارة المواسم الدينية وفق رؤية مؤسسية متكاملة.

ويعكس هذا الانتشار الواسع، مقروناً بحجم الإقبال الكبير، ثقة المجتمع بالمبادرات النوعية التي تطلقها الدائرة، لاسيما مع ما تقدمه «قراء دبي» من تلاوات متقنة بأصوات إماراتية واعدة، أسهمت في إحياء معاني الخشوع والتدبر، وتعزيز الارتباط بالمسجد بوصفه منارة هداية وتلاحم مجتمعي، وجسراً لترسيخ الهوية الوطنية في المشهد القرآني.

وتندرج المبادرة ضمن توجه استراتيجي لتوطين المنبر وإبراز الكفاءات الوطنية في المجال الديني، من خلال استقطاب وتأهيل القراء المواطنين ضمن مبادرات مؤذن الفريج وإمام الفريج وتوطين المنبر، وصقل مهاراتهم وفق معايير مهنية عالية، بما يعزز حضورهم في المساجد والمحافل الدينية، ويدعم استدامة الرسالة الدينية بأسلوب معاصر يواكب تطلعات المجتمع.

وأكد مسؤول مبادرة «قراء دبي» في الدائرة، أحمد محمد البدواوي، أن الأرقام المسجلة في الأسبوع الأول من رمضان تمثل مؤشراً نوعياً على نجاح مسار توطين المنبر، وتعكس مستوى الثقة المجتمعية بالمحتوى القرآني الذي يقدمه القراء المواطنون في مساجد الإمارة، موضحا أن «قراء دبي» أصبحت مشروعاً مؤسسياً لصناعة قارئ إماراتي متقن يمتلك أدوات الأداء والتمكين العلمي والحضور المؤثر، بما يعزز الهوية الوطنية في المشهد الديني ويرسخ ارتباط الأجيال بكتاب الله تعالى.

وأضاف أن الدائرة تنظر إلى المبادرة باعتبارها استثماراً طويل الأمد في رأس المال البشري الديني، حيث يجري العمل على تطوير منظومة متكاملة للتأهيل والمتابعة والتقييم، بما يضمن استدامة الجودة وتوسيع قاعدة القراء المواطنين في المساجد والمحافل الرسمية.