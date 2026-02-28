"الطوارئ والأزمات": نطمئن الجميع بأن الأوضاع حالياً تحت السيطرة ونتابع الموقف على مدار الساعة

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الأوضاع حاليا تحت السيطرة، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف بشكل مستمر وعلى مدار الساعة.

وقالت الهيئة :" نطمئن الجميع بأن الأوضاع حاليًا تحت السيطرة، وأن الجهات المختصة تتابع الموقف بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الجميع".