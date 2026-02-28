المكتب الإعلامي لحكومة دبي: سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على رأس أولوياتنا

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس:" في ضوء التطورات الإقليمية الجارية، تواصل دبي أداء أعمالها بشكل طبيعي، مع التأكيد أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تظل في صدارة أولوياتنا".

وأضاف:"تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة متكاملة وفعّالة للاستجابة للأزمات، بما يضمن الجاهزية العالية والتعامل السريع مع مختلف المستجدات. وتتابع الجهات المختصة الأوضاع عن كثب وعلى مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الشركاء المعنيين، وستقوم بإطلاع الجمهور أولاً بأول على أي مستجدات تستدعي الإعلان عنها... نؤكد التزامنا الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وضمان استمرارية الحياة الطبيعية وكافة الخدمات بكفاءة".