محمد بن راشد: الميثاق الوطني للتعليم يحدد السمات التي نريدها لأجيالنا القادمة

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «أعلنا في دولة الإمارات 28 فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم».. لأننا ندرك أن التعليم الناجح مفتاح لنجاح التمكين.. والجيل المتعلم ضمان لاستمرار المسيرة».

وأضاف سموه «كما اعتمدنا مع رئيس الدولة وإخواني الحكام حفظهم الله الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات، الذي يحدد السمات التي نريدها.. والمهارات التي نبتغيها لأجيالنا القادمة».

وتابع سموه «وفق الله الجميع لخدمة العلم والتعلم وبناء أجيال قادرة على إكمال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة».