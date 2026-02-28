الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تجدد الاشتباكات العسكرية بين باكستان وأفغانستان

أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء تجدد الاشتباكات العسكرية بين جمهورية باكستان الإسلامية وأفغانستان، داعيةً إلى تهدئة التوترات وتجنب أي تصعيد من شأنه تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها،على ضرورة تغليب لغة العقل والحكمة، واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات، بما يعزز الأمن والاستقرار في جنوب آسيا. وجددت دولة الإمارات دعمها للمساعي الرامية إلى تعزيز الحوار وبناء الثقة بين الجانبين، تحقيقًا لتطلعات شعبي البلدين في السلام والتنمية.