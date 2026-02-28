11 ألف درهم حصيلة «متسوّل» في يوم واحد برأس الخيمة

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية إدارة مراكز الشرطة الشاملة، 19 متسولاً من جنسيات مختلفة منذ مطلع الشهر الفضيل، ووجدت بحوزة أحدهم مبلغ 11 ألف درهم حصيلة تسوّل يوم واحد، وذلك ضمن حملة شرطة رأس الخيمة الرمضانية «كافح التسوّل وساعد من يستحق» التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة للحد من السلوكيات والظواهر السلبية التي يتسبب بها البعض وتتنافى مع المستوى الأخلاقي والاجتماعي والثقافي للدولة، من خلال مكافحة ظاهرة التسوّل وما ينجم عنها من مخاطر.

وأشار مدير عام العمليات الشرطية، العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، إلى أن المتسولين يستجدون مشاعر الغير وتعاطفهم من خلال استغلال شهر رمضان المبارك الذي يحرص الجميع خلاله على تقديم الصدقات والتبرعات وتقديم أعمال الخير طلباً للرحمة والمغفرة؛ فيستغل بعض ضعاف النفوس هذا الشهر الفضيل لتحقيق الكسب غير المشروع باستمالة عواطف الآخرين نحوهم من خلال حياكة القصص الإنسانية وطلب المساعدات المالية لسداد الديون والمخالفات وحل القضايا القانونية والحصول على العلاج، وغيرها من الأساليب الاحتيالية الأخرى.

وأكد العميد الدكتور طارق بن سيف أن حملة «كافح التسول وساعد من يستحق» أسهمت بشكل فعّال في ضبط المتسولين والحد من التسوّل من خلال خطط وبرامج الحملة التي ترصد سنوياً العديد من الحالات.