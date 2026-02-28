حمدان بن محمد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، في استراحة سموّه في ند الشبا بدبي، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، جمعاً من الوزراء ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وكبار الشخصيات والمسؤولين الذين قدِموا لتهنئة سموّه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال سموه في «تدوينة» على منصة «إكس»: «التقيت مساء اليوم عدداً من أعيان البلاد والمواطنين.. رمضان شهر الخير والبركة، وموسم الولفة والتقارب وترسيخ قيم التراحم والتواصل بين أفراد المجتمع».

وتابع سموه قائلاً: «نسأل الله أن يحفظ دولتنا وقيادتنا ومجتمعنا متلاحماً متعاضداً، وأن يديم مجالس الإمارات عامرة بكل خير ومحبة».

وقد تبادل سموّ ولي عهد دبي التهاني والتبريكات بهذه المناسبة مع الحضور الذين أعربوا عن صادق أمنياتهم لسموّه بموفور الصحة والعافية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، بكل الخير والبركة، وأن يديم على دولتنا الغالية نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ الإمارات وقيادتها الحكيمة، وأن ينعم عليها بمزيد من أسباب الرفعة والتقدم والازدهار.

وتجاذب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أطراف الحديث مع الحضور حول القيم السامية المرتبطة بشهر الصوم، وما يدعو له ديننا الحنيف من أخلاقيات تتجلى في هذا الشهر الفضيل من تسامح وعطاء ومسارعة لنشر أسباب الخير بين الناس ومد يد العون للمحتاجين، تجسيداً لمعاني التكافل والرحمة التي تعد من أهم الأسس التي تحفظ على المجتمعات استقرارها وتماسكها.

كما تطرق الحديث إلى جهود التطوير الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في كافة قطاعاتها ومرافقها الحيوية، في إطار رؤية تضع سعادة الإنسان وراحته وتعزيز فرص نجاحه في مقدمة الأولويات، وهو ما يتضح في الاستراتيجيات والخطط التي تتبناها الدولة في شتى المجالات وتعمل على تنفيذها في سباق لا يهدأ مع الزمن من أجل العبور إلى مستقبل ترسّخ فيه الإمارات نموذجها التنموي الفريد، برؤية طموحة وإيمان راسخ بقدرة أبنائها على تحقيق ما تصبو إليه من أهداف كبيرة بمداد من الجهد الصادق والعمل الجاد والعزيمة التي لا تلين.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، وسموّ الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار إلى مائدة سموّه العامرة، داعين الله تعالى أن يسبغ نِعَمه ويديمها على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها المعطاء.

