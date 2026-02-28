ميثاق اجتماعي للحدّ من امتلاك الطفل هاتفاً قبل الصف الثامن

صمم رائد الأعمال الاجتماعية، عمر عبدالله، مبادرة «8 until».. لماذا يجب منع الأطفال من امتلاك هاتف قبل الصف الثامن؟ وتبنت المشروع مبادرة «وياكم» لتصميم الحلول المبتكرة ومعالجة أهم التحديات المجتمعية، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وذلك ضمن أفضل 10 مشاريع في دورتها الرابعة 2025.

وذكر عبدالله أن المبادرة تتضمن إطلاق ميثاق «8 until»، وهي عبارة عن وثيقة توعية والتزام أخلاقي وتربوي وأسري، بشأن تأجيـل امتلاك الأطفال للهواتف حتى الصـف الثامن، وعدم امتلاك حسابات على مواقع التواصـل الاجتماعي قبل بلوغ السادسة عشرة، من خلال ميثـاق جماعـي بين أوليـاء الأمور والمدارس، يتم تعميمه عليهم والتوقيع عليه مع بداية كل عام دراسي.

وقال: «until 8 ستتيح فرصة للآباء والأمهات ليكونوا أصواتاً فعالة في حلول تنظيم التكنولوجيا من خلال تطبيق الميثاق كعمل جماعي، كما أن إشراك المدارس والحضانات في المبادرة سيساعد على توسعة قاعدة أولياء الأمور المشاركين في الميثاق، ما يسهم في علاج مخاطـر الاستخدام المبكر للتقنيـة على الصحـة النفسـية والجسـدية». وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى التوعية المجتمعية بخطورة امتلاك الطفل هاتفاً في سن صغيرة، بعد أن بلغت نسبة الأطفال الذين يستخدمون الأجهزة الرقمية بانتظام في الإمارات 97%، حيث سيسهم تطبيق المبادرة في تقليل نسب إصابة الأطفال واليافعين بالقلق والاكتئاب، والتعرض للتنمر الإلكتروني، وتوتر العلاقات الأسرية، وصعوبة التحكم في المشاعر وتدني تقدير الذات، والحد من الوصول غير الآمن للمحتوى الضار وغير المتوافق مع القيم والعادات الإماراتية.