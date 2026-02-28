وصول سفينة «أم الإمارات» الإنسانية إلى ميناء العريش

وصلت سفينة المساعدات الإنسانية «أم الإمارات» إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، محمّلةً بأكثر من 7300 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة المخصّصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للتخفيف من معاناة المدنيين وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وكان في استقبال السفينة لدى وصولها إلى ميناء العريش، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، حمد عبيد الزعابي، يرافقه وفد رفيع المستوى من المؤسسات والجهات الخيرية في الدولة، إلى جانب شركاء العملية في جمهورية مصر العربية، حيث اطّلعوا على آليات الاستقبال والتفريغ وخطط نقل المساعدات الإنسانية إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش.

وأكد الزعابي أن استمرار تدفّق الدعم الإنساني الإماراتي لأكثر من سنتين ونصف، عبر فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي وفريق عملية «الفارس الشهم 3»، يجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ويؤكد أن العمل الإنساني نهجٌ مستدام لا يتوقف.

وتضمّ حمولة السفينة مساعدات غذائية، ومواد إيواء، ومستلزمات صحية وطبية، جرى تجهيزها بمشاركة 16 مؤسسة خيرية وإنسانية من مختلف إمارات الدولة، ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكاملة الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للأسر المتضررة في قطاع غزة.

وباشر فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي إجراءات استقبال السفينة وبدء تفريغ المساعدات ونقلها إلى المركز اللوجستي في العريش، تمهيداً لإدخالها إلى غزة بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين والجهات المختصّة، وبما يضمن سرعة وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وتُعدّ «سفينة أم الإمارات الإنسانية» السفينة رقم 13 التي تُسيّرها الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.