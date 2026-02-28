شرطة دبي ترصد مراهقين يقودون الدراجات النارية في الأحياء السكنية

أفاد مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، بأن الدوريات المرورية كثفت رقابتها في الأحياء السكنية، ورصدت مراهقين يقودون دراجات نارية وترفيهية في الشوارع الداخلية، مؤكداً إيقافهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وحجز الدراجات، وفتح بلاغات في مراكز الشرطة، واستدعاء أولياء أمورهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم الرقابية وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات النارية أو الترفيهية في الطرق العامة أو المناطق السكنية، مشيراً إلى أن هذا السلوك يُعد مخالفة قانونية، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن الطريق وسلامة مستخدميه.

وحذّر المزروعي من تنامي ظاهرة قيادة المراهقين للدراجات النارية في الأحياء السكنية، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، وفي الساعات التالية للإفطار، لما يشكله ذلك من خطورة بالغة على سلامتهم وسلامة الآخرين، إضافة إلى ما تسببه من إزعاج للسكان وقلقٍ للراحة العامة.

وأوضح أن بعض المراهقين يقودون دراجات نارية وترفيهية في الساحات السكنية دون إدراك لمخاطرها أو الالتزام باشتراطات السلامة، الأمر الذي يعرضهم لخطر الدهس أو الاصطدام بالمركبات والمشاة، خصوصاً في المناطق التي تشهد حركة عائلية وكثافة لحركة الأطفال وكبار المواطنين.

وأشار إلى أن شرطة دبي تستقبل البلاغات والملاحظات حول مثل هذه السلوكيات عبر خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901 أو من خلال خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي، مؤكداً أن التعاون المجتمعي يسهم في الحد من هذه الظاهرة وتعزيز أمن وسلامة الأحياء السكنية.

كما دعا المزروعي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالسلوكيات الحضارية واحترام خصوصية السكان، موضحاً أن القيادة مسؤولية تتطلب إدراكاً والتزاماً بالقانون، وأن الوقاية تبدأ من الأسرة بالمتابعة والتوعية المستمرة للأبناء حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.