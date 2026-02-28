انخفاض في الحرارة.. وهطول أمطار الأربعاء

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد درجات الحرارة انخفاضاً خلال نهاية الأسبوع، فيما تشهد أجواء الدولة امتداد منخفض جوي الأربعاء المقبل، يصاحبه سقوط أمطار مختلفة الشدة. وذكر أن طقس اليوم السبت، سيكون رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خصوصاً الشمالية، فيما تشهد درجات الحرارة انخفاضاً على السواحل الغربية غداً.

أمّا يوم الإثنين المقبل، فيكون الطقس رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً ليلاً، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وذكر المركز أن أجواء الدولة ستشهد الأربعاء والخميس، امتداد منخفض جوي سطحي مع منخفض جوي علوي تصاحبه كتلة هوائية باردة وتشكلات مختلفة من السحب، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية.