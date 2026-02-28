إطلاق أول تجربة تشغيل للشاحنات ذاتية القيادة في أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، إشرافه على إطلاق مشروع تجريبي لتشغيل الشاحنات ذاتية القيادة في الإمارة، بالشراكة مع شركة «أوتوتيك» العالمية المتخصصة في تطوير أنظمة المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى شركة موانئ أبوظبي، وذلك ضمن مناطق خليفة الاقتصادية - أبوظبي (كيزاد).وأوضح أن المشروع يركّز على تقييم تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة ضمن بيئة صناعية ولوجستية محددة، حيث جرى تنفيذ الرحلات التجريبية على مسارات مخصصة داخل مناطق كيزاد، وفق أطر تنظيمية ومعايير تشغيلية معتمدة.

وخلال عام 2025، عملت الشركة المطوّرة، تحت إشراف المركز، على مواءمة أنظمة القيادة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع متطلبات الطرق المحلية واحتياجات النقل اللوجستي، بما يضمن تنفيذ الرحلات بصورة آمنة وسلسة، وفق أعلى متطلبات السلامة والكفاءة التشغيلية، وتقييم جاهزية التقنية للتشغيل ضمن بيئة واقعية.

ويأتي المشروع ضمن جهود المركز لتبني حلول تخدم قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وقال مدير عام المركز، الدكتور عبدالله حمد الغفلي: «يمثل المشروع خطوة تنظيمية مهمة في مسيرة تطوير منظومة التنقل الذكي في أبوظبي، ويعكس توجه المركز نحو توسيع نطاق تطبيقات الأنظمة ذاتية القيادة، لتشمل قطاع نقل البضائع والخدمات اللوجستية، إلى جانب نقل الركاب. ويحرص المركز من خلال هذه التجارب على تقييم الحلول التقنية ضمن أطر تشغيلية آمنة ومنظمة، بما يدعم بناء سياسات وتشريعات مستقبلية قائمة على بيانات وتجارب فعلية».

وأضاف: «تسهم هذه المبادرات في تعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم تنافسية القطاعات الاقتصادية، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزا إقليميا رائدا في تبني حلول النقل الذكي والأنظمة ذاتية الحركة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».