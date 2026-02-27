«باركن» تتقدم بمقترح لتعديل تعرفة المواقف في دبي.. وزيادة مرتقبة حال موافقة «طرق دبي»

أفادت شركة «باركن» بتقديمها طلباً رسمياً إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منتصف شهر فبراير الجاري، طلبت فيه بتعديلات مختلفه، من شانها، في حال الموافقة عليها، زيادة متوسط التعرفة المرجحة لمواقف المركبات العامة.



وأوضحت الشركة وفق افصاح نشرته على موقع "سوق دبي المالي" أن التعديلات التي تقدمت بها تشمل تغييرات مقترحة على هيكل البطاقات الموسمية والتعرفات، بهدف الحد من تفاوت الأسعار الحالي، ومواءمتها بشكلٍ أفضل مع نظام التعرفة المتغيرة الذي تم تطبيقه في وقتٍ سابق من هذا العام، كما تبقي المقترحات على نظام الخصومات الحالي لتعزيز العدالة على المدى الطويل لكل من المتعاملين، لشركة باركن، وهيئة الطرق والمواصلات.



وأضافت أن هيئة الطرق والمواصلات أكدت استلامها لمقترحنا، وستجري الهيئة مراجعة تفصيلية قبل عرضه على المجلس التنفيذي لإمارة دبي للحصول على التوجيه والموافقة النهائية.



وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع مواقف المركبات تحولات تنظيمية متسارعة، مع التوسع في تطبيق أنظمة التسعير المرن الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاستخدام وتحقيق انسيابية أكبر في إدارة الطلب على المواقف العامة في إمارة دبي.