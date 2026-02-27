قرقاش: الرؤية الطموحة لـ محمد بن زايد تعزز مكانة الإمارات اقتصادياً وجيوسياسياً

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعزز مكانة الإمارات اقتصادياً وتكنولوجيا وجيوسياسياً، وأن مقال النيويورك تايمز حول التحول الكبير في ادنوك من شركة تقليدية تعتمد على عوائد النفط إلى لاعب عالمي في الغاز والكيماويات والطاقة المتجددة، شهادة دولية مهمة.

وقال قرقاش في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مقال النيويورك تايمز حول التحول الكبير في ادنوك من شركة تقليدية تعتمد على عوائد النفط إلى لاعب عالمي في الغاز والكيماويات والطاقة المتجددة، شهادة دولية مهمة".

وأضاف قرقاش: "الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، تعزز مكانة الإمارات اقتصادياً وتكنولوجيا وجيوسياسياً، والشكر موصول للأخ الدكتور سلطان الجابر وفريق عمله على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس".