عشاق الفلك على موعد مع «موكب الكواكب» غداً

تشهد سماء 28 فبراير، بعد غروب الشمس، ظهور ستة كواكب في الأفق الغربي ضمن ظاهرة فلكية تُعرف بـ«موكب الكواكب»، حيث تبدو الكواكب متقاربة في الجزء نفسه من السماء دون أن تصطف في خط مستقيم دقيق.

ويمكن رصد كوكبي الزهرة والمشتري بالعين المجردة، فيما قد يكون زحل مرئياً في حال صفاء السماء، بينما يتطلب رصد أورانوس ونبتون استخدام منظار أو تلسكوب.

وتمثل الظاهرة فرصة لمتابعة عدة كواكب في توقيت واحد، خصوصًا الأكثر سطوعًا، ما يجعلها مناسبة لهواة الرصد البسيط بعد الغروب.