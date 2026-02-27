مدفع شرطة دبي "الرحّال" في القرية العالمية 11و12 رمضان

يتواجد المدفع "الرحّال" التابع لشرطة دبي، يومي السبت والأحد "11و12 رمضان" في القرية العالمية بدبي، لتمكين زوار القرية من الاستمتاع بالأجواء الرمضانية، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد في هذا الشهر الفضيل، فيما يواصل المدفع "الرحّال" في منطقة حتا، تواجده في سد حتا بدبي إلى الـ 12 رمضان.

يذكر أن المدفع الرحّال سيزور خلال شهر رمضان 17 منطقة وسينتقل من حديقة زعبيل، إلى مجلس أم سقيم، ثم منطقة جي بي ار، وبعدها فندق باب الشمس، ثم فندق الميدان، يليه القرية العالمية، ثم فندق اتلانتس، ثم مجلس ند الشبا، وبعدها منطقة مرغم، ثم برج خليفه، تليها منطقة لهباب، ثم مجلس الخوانيج، وبعده مرسى بوليفارد، ثم منطقة الورقاء، يليه "فيدا كريك هاربر"، وأخيراً حديقة البرشاء.

وتولي شرطة دبي فعاليات مدفع الإفطار أهمية بالغة خلال شهر رمضان المبارك لما يمثله من إحياء للعادات والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية في مجتمع دولة الإمارات، فيما هناك 6 مدافع ثابتة طيلة الشهر الفضيل في كل من: منطقة جي بي آر، وبرج خليفة، وداماك هيلز، ومدينة إكسبو دبي "ساحة الوصل"، ودبي فيستيفال سيتي، إلى جانب فندق فيدا كريك هاربور.