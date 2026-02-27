فلكياً.. رمضان 30 يوماً والعيد 20 مارس

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن يكمل شهر رمضان المبارك 30 يوماً، وأن يكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 20 مارس المقبل، وفق الحسابات الفلكية.

وقال الجروان لـ " الإمارات اليوم" إن القمر لن يكون موجوداً في السماء يوم الأربعاء 18 مارس، حيث سيولد هلال شهر شوال فجر يوم الخميس 19 مارس الساعة 05:23 صباحاً بتوقيت الامارات، وسيمكث فوق الافق بعد غروب الشمس قرابة 29 دقيقة.

وتوقع حدوث توافق على نهاية شهر رمضان وبداية شهر شوال بين غالبية الدول الإسلامية.