مطار دبي يستقبل المسافرين بختم "الإمارات تحب الكويت"

نظّمت إقامة دبي احتفالية خاصة في مطار دبي الدولي بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت الشقيقة، حيث استُقبل الأشقاء بالأعلام الكويتية وسط أجواء احتفالية تعبّر عن عمق الأخوّة بين البلدين.

وتزيّنت البوابات الذكية بألوان العلم الكويتي، فيما خُصص ممر عبور خاص احتفاءً بالمناسبة، مع تقديم هدايا رمزية للمسافرين تعكس روح المشاركة والمحبة، واستخدام ختم الإمارات تحب الكويت.

كما استقبلت شخصيتا سالم وسلامة الأطفال بالترحيب والابتسامة، في مشهد أضفى أجواءً إنسانية دافئة على لحظة الوصول.

وجسّدت هذه المناسبة عمق الروابط الإماراتية الكويتية القائمة على تاريخ مشترك ورؤية واحدة، حيث تعكس مشاركة الأشقاء مناسباتهم الوطنية معاني المحبة والتقدير والتلاحم بين الشعبين.