رئيس الدولة يستقبل حكام الإمارات بمناسبة شهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتبادل سموهم التهاني وأطيب الأمنيات بهذا الشهر الفضيل، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع، ويُديم نِعَم الأمن والرخاء على دولة الإمارات وشعبها والشعوب الإسلامية والعالم أجمع، وذلك بحضور رئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، الذي يزور البلاد.

فقد استقبل سموه، بقصر البحر في أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموهم الأحاديث الأخوية الودية، إلى جانب التطرق إلى مسيرة الوطن التنموية المباركة، والعمل المتواصل من أجل رفعته وازدهاره، وتعزيز مكتسباته، وتحقيق تطلعات شعبه نحو المستقبل، كما اطلع سموهم، خلال اللقاء، على فيديو توثيقي تحدث خلاله عدد من الشخصيات التي شهدت اللحظات التاريخية الأولى لإعلان قيام الاتحاد، ومراسم رفع المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، علم دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، وما يُمثّله ذلك لهم من أهمية واعتزاز.

كما استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، وعدداً من الشيوخ والوزراء والضيوف، وكبار المسؤولين من مختلف إمارات الدولة.

حضر اللقاء سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مؤسسة زايد الخير، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وأدى الجميع صلاة المغرب، وحضروا مأدبة الإفطار التي أقامها صاحب السمو رئيس الدولة تكريماً لأصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام والضيوف.