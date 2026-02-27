رئيس الدولة: الإمارات حريصة على دفع الشراكة التنموية مع إندونيسيا إلى الأمام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خصوصاً في المجالات التنموية، وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن الغذائي والثقافة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر البحر في أبوظبي، الرئيس الإندونيسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه به، وتبادل معه التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعيَين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على الإمارات وإندونيسيا وشعبيهما، وشهر سلام واستقرار في العالم أجمع.

وأكد الجانبان أن الاحتفاء، في العام الجاري، بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1976، يمثّل مناسبة مهمة لتأكيد الحرص المشترك على البناء على التطور الكبير الذي حققته هذه العلاقات خلال العقود الماضية، ومواصلة العمل من أجل توسيع آفاقها واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها، لمصلحة الازدهار المشترك للبلدين.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن العلاقات الإماراتية - الإندونيسية متينة ومتطورة، وتقوم على أُسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دفع الشراكة التنموية والاقتصادية مع إندونيسيا إلى الأمام، لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبرابوو سوبيانتو، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدَين أهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، والدفع في اتجاه الحلول السياسية للأزمات في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد المزروعي، وعدد من كبار المسؤولين.