رئيس الدولة يحضر أول لقاء يجمع شخصيات شهدت مراسم رفع علم الاتحاد مع الشيخ زايد

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أول لقاء، منذ قيام الاتحاد، جمع عدداً من الشخصيات التي شهدت مع الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، رحمهم الله، مراسم رفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى لحظة قيام الاتحاد.

كما اطلع صاحب السمو رئيس الدولة على مجموعة صور نادرة، تضم أكثر من 60 صورة لم يسبق عرضها، تُوثّق مشاهد تاريخية ليوم إعلان الاتحاد ورفع علَم دولة الإمارات العربية المتحدة، للمرة الأولى، في الثاني من ديسمبر عام 1971، بدار الاتحاد في دبي.

وتتضمن المجموعة نسخة أصلية من صورة وقّع عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب «الصور السالبة - نيجاتيف» الصور التاريخية للاتحاد.

وأعرب سموه عن سعادته بالاطلاع على هذه الصور وما تُمثّله من قيمة رمزية تاريخية، وبما تتضمنه من توثيق للحظات فارقة في تاريخ الوطن، مستذكراً سموه دور المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، في تحقيق حلم الوحدة وبناء صرح الاتحاد.

وفي مبادرة تقديرية، استضاف صاحب السمو رئيس الدولة، على مأدبة الإفطار بقصر البحر في أبوظبي، عدداً من الشخصيات التي شهدت مراسم رفع المؤسّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان علم دولة الإمارات للمرة الأولى، والذين عبّروا عن اعتزازهم وفخرهم بكونهم شهدوا أهم لحظات في تاريخ دولة الإمارات ووحدتها، واستمع سموه منهم إلى مشاعرهم في تلك اللحظات التي أعلن فيها تحقيق حلم الاتحاد، وما يستذكرونه من ذلك اليوم.

وتبادل سموه معهم وعائلاتهم الأحاديث الودية والتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات وشعبها.