«إينوفو» تدعم «حدّ الحياة» بـ 5 ملايين درهم

أعلنت مجموعة «إينوفو» عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين درهم، دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتأتي مساهمة مجموعة «إينوفو» في سياق التفاعل المجتمعي الكبير مع حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتسعى إلى تنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تسهم في مكافحة جوع الأطفال في العالم، وإحداث حراك مجتمعي واسع يمكنها من تحقيق مستهدفاتها النبيلة.

كما تهدف الحملة إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان المبارك بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وتأتي الحملة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة أنقذوا الأطفال، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوفو»، بيشوي عزمي، إن حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث تأثير إيجابي ملموس في واقع المجتمعات حول العالم، وإنقاذ الأطفال من الجوع، بما يعزّز ريادة دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري.

وأضاف: «تأتي مشاركتنا في هذه الحملة النوعية في إطار التزامنا المستمر بدعم الجهود الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات، والمساهمة في تنفيذ برامج مستدامة تستهدف توفير الغذاء للأطفال المحتاجين حول العالم، بما يسهم في تحسين ظروف حياتهم وتمكينهم من النمو في بيئة صحية وآمنة، وبناء مستقبل أفضل لهم».