«كهرباء دبي» شريك الاستدامة الاستراتيجي لـ «قمة الإعلام العربي 2026»

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي، انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك الاستدامة الاستراتيجي للقمة في دورتها المقبلة، التي ستُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، من 31 مارس إلى الثاني من أبريل المقبلين، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة جمع من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية، ونخبة من أبرز وأهم القيادات الإعلامية ورموز العمل الإعلامي العربي والعالمي، ورؤساء تحرير الصحف، والكتاب والمفكرين، وصناع المحتوى والمؤثرين في المنطقة العربية والعالم، وما يربو على 8000 من العاملين في القطاع الإعلامي والمعنيين به.

وتأتي الشراكة في إطار التزام الجانبين بتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في قطاع الإعلام، وترسيخ دوره كرافعة استراتيجية تدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافة المسؤولية البيئية، كما تواكب الرؤية الاستراتيجية لقمة الإعلام العربي ودورها في مناقشة إسهام الإعلام في دعم التنمية المستدامة على الصعيد العربي الأشمل.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «ندعم التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور الإعلام البنّاء بوصفه شريكاً رئيساً في التنمية الثقافية والفكرية والاجتماعية، وتطوير المجتمعات والأفراد، وتشكيل الوعي المجتمعي، وبوصفها ملتقى رائداً لاستشراف المستقبل في كل القطاعات، والحدث الأبرز على خارطة الإعلام العربي».

وأضاف: «تعتبر قمة الإعلام العربي منصة مهمة لتسليط الضوء على جهودنا لدفع عجلة الاستدامة وانتقال الطاقة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وإشراك المجتمع في المحافظة على البيئة وتحقيق الحياد الكربوني، ونفخر بكوننا شريك الاستدامة الاستراتيجي للقمة، وأحد الداعمين لتوظيف الإعلام في خدمة الإنسانية، ودفع التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة والشاملة».

وأكد سعيد الطاير أن قمة الإعلام العربي التي تجمع قادة الفكر وصناع القرار الإعلامي، والسياسيين والكتاب والمفكرين وصناع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين على مستوى المنطقة والعالم، باتت تجمعاً عالمياً ينقل رسالة دبي إلى العالم، وتطلعاتها نحو ترسيخ القيم المشتركة، وضمان غد أفضل وأكثر استدامة.

وأعربت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المري، عن اعتزاز «نادي دبي للصحافة» بعلاقات التعاون الوثيقة والشراكة الإيجابية التي طالما جمعته بهيئة كهرباء ومياه دبي على مدار سنوات، وما أثمرته تلك الشراكة من إنجازات تدعم قطاع الإعلام، وتُسهم في تعزيز رسالته في خدمة المجتمع، وتأكيد دوره في نشر الوعي حول أهم الملفات المتعلقة بمجال الاستدامة، وكيفية الحفاظ على الموارد ورفع كفاءة استخدامها.

وقالت: «الشراكة النموذجية بين نادي دبي للصحافة وهيئة كهرباء ومياه دبي، تعكس عمق التكامل بين المؤسسات الوطنية، في دعم الأجندات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وفي مقدمتها الاستدامة وتحقيق الحياد المناخي، عبر تحفيز الفكر المبدع وتوظيفه في نشر الوعي بين الناس بهذه الملفات المصيرية، ونعتز بالشراكة مع مؤسسة وطنية رائدة تُقدّم نموذجاً عالمياً متميزاً في صناعة المستقبل بتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة، بما يضيف بُعداً نوعياً لأجندة القمة، ويُعزّز رسالتها الهادفة إلى تأكيد الدور الإيجابي للإعلام في مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالمستقبل، وتحفيز القائمين عليه لتبنّي خطاب مسؤول يعكس أولويات المرحلة».

جدير بالذكر أن شراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع قمة الإعلام العربي، تأتي امتداداً لسجل حافل من التعاون بين الهيئة ونادي دبي للصحافة، الجهة المنظِمة للقمة، في إطار حرص مشترك على دعم الأجندة الوطنية للاستدامة، وتعزيز الاهتمام الإعلامي بالقضايا البيئية، وإشراك المجتمع في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة عبر التوعية بأفضل الممارسات، ضمن نموذج رائد للشراكة ذات الأثر الإيجابي بين القطاع الإعلامي والمؤسسات المسؤولة عن تمهيد الطريق نحو المستقبل.

يشار إلى أن «قمة الإعلام العربي» تشهد مع انطلاق دورتها المقبلة، في الـ31 مارس 2026، تطوراً لافتاً، حيث ستكون هذه الدورة الكبرى في تاريخ الحدث منذ بداياته الأولى مع انطلاق «منتدى الإعلام العربي» في عام 2001، حيث تضم القمة هذا العام مجموعة منتديات تعقد تحت مظلتها على مدار ثلاثة أيام، منها ستة منتديات متخصصة تناقش ملفات الإعلام والاتصال الحكومي وقطاع الأفلام والألعاب الإلكترونية، ومستقبل صناعة المحتوى ومنظور الشباب للإعلام، وهي: «منتدى الإعلام العربي» و«منتدى الاتصال الحكومي» و«منتدى الأفلام»، و«منتدى الألعاب الإلكترونية» و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب» و«منتدى الإعلام العربي للشباب»، وكذلك ستستضيف القمة للمرة الأولى في المنطقة منتدى «فايننشال تايمز الاقتصادي» ومنتدى رويترز «مستقبل الأخبار»، حيث ستغطى نقاشات المنتديات مع التوسع في أجندة القمة، كل القطاعات الإعلامية، في حين تواكب الأجندة الرئيسة للقمة سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تُسهم في تعزيز المستهدفات الاستراتيجية للتجمع الإعلامي الأكبر في العالم العربي.