شرطة عجمان تدشن المسار الذكي للفحص الفني للمركبات

دشّنت القيادة العامة لشرطة عجمان المسار الذكي للفحص الفني للمركبات، ضمن جهودها للارتقاء بجودة الخدمات وتسريع إجراءاتها.

وأكّد رئيس قسم ترخيص الآليات، الرائد علي بن محمد النعيمي، أن المسار الذكي يُمثّل نقلة نوعية في آلية الفحص الفني، حيث كان المسار في السابق يعتمد على إدخال البيانات يدوياً، ما يتطلب وقتاً وجهداً.

وأوضح أن المسار الذكي يُنجز حالياً من دون الحاجة إلى نزول مالك المركبة من مركبته، حيث تتم جميع مراحل الفحص بسلاسة عبره من خلال كاميرات الذكاء الاصطناعي، التي تمسح لوحة الأرقام وتدخل بيانات المركبة ومالكها تلقائياً في النظام، فيما يُستكمل الدفع من خلال القنوات الذكية المعتمدة، ويتسلم المتعامل شهادة الفحص إلكترونياً عبر رابط يُرسل مباشرة إلى هاتفه المحمول.

وأشار إلى أن المسار أسهم في تقليص زمن رحلة الفحص الفني من 20 دقيقة إلى سبع دقائق، وتحقيق تصفير فعلي للإجراءات اليدوية، واختصار الخطوات من تسع إلى أربع خطوات، بنسبة خفض خطوات بلغت 50%، إلى جانب رفع دقة البيانات، وتحسين تجربة المتعامل.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية شرطة عجمان في تقديم خدمات استباقية، تواكب تطلعات المجتمع، وتُعزّز كفاءة الأداء، مؤكداً استمرار العمل على تبني أحدث الحلول الرقمية والابتكارية، لخدمة المتعاملين، وتحقيق الريادة المؤسسية.