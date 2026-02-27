«طرق دبي» تنفذ حلولاً مرورية سريعة في 8 مواقع استراتيجية

شَرعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تنفيذ حزمة من الحلول المرورية السريعة في ثمانية مواقع استراتيجية متفرقة داخل الإمارة، ضمن خطة شاملة للعام الجاري، تشمل أكثر من 45 تحسيناً مرورياً، بهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وانسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، بما يواكب النمو الحضري والسكاني، ويلبّي الكثافة المرورية المتزايدة للمركبات في شوارع دبي.

وتتوزّع الأعمال في مواقع حيوية متنوّعة، هي: شارع الإمارات من الشارقة بالاتجاه إلى شارع وادي العمردي، وشارع أم عمارة بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الوصل، وشارع جبل علي لهباب، والمنطقة بين سما الجداف والجداف ووتر فرونت عند محطة مترو الجداف، وشارع النعايات في البرشاء الأولى، ومدرسة آل مكتوم في منطقة السطوة، وتقاطع شارع الاتحاد مع شارع القدس، وشارع الشيخ راشد بالقرب من فندق غراند حياة باتجاه بر دبي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع، بعد اكتمال تنفيذها، في تحقيق تحسُّن ملموس في أداء الحركة المرورية في المواقع المستهدفة، حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى خفض مستويات الازدحام وتقليل زمن الرحلات بنسبة تراوح بين 15% و30% بما ينعكس إيجاباً على انسيابية الحركة المرورية، وتحسين تجربة التنقل اليومية لمستخدمي الطريق، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق في تلك المناطق الحيوية.

وتتنوّع الحلول المرورية المنفذة لتتضمن توسعة مسارات الشوارع الحيوية من مسار واحد إلى مسارين، وتحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وتطوير طرق جديدة لتعزيز الربط بين شبكة الطرق الرئيسة بالمناطق السكنية والتجارية، وتنفيذ تحسينات سطحية، وإنشاء مواقف إضافية عند مواقع المدارس والمرافق الحيوية، فضلاً عن تنفيذ حزمة من حلول السلامة المرورية، بما يسهم في تحقيق تجربة تنقل سلسلة وآمنة لجميع مستخدمي الطرق في إمارة دبي.