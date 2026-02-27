ترسية عقود 5 مشروعات لتطوير شبكة تصريف الأمطار في دبي بكلفة 2.5 مليار درهم

أعلنت بلدية دبي ترسية خمسة عقود مشروعات جديدة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج «تصريف» لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، بكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم، ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدّر عدد سكانها بثلاثة ملايين نسمة بحلول عام 2040.

ووقّعت بلدية دبي عقود المشروعات الجديدة مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، شملت: شركة «دي تِك كونتراكتينغ» (DeTech Contracting)، وشركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن» (China Estate Construction Engrg. Corp)، وشركات استشارية متخصصة، حيث ستشمل ثلاثة عقود للتنفيذ، وعقدين لدراسة وتصميم منظومة تصريف مياه الأمطار في مناطق محددة في الإمارة.

ويأتي الإعلان عن هذه الحزمة الجديدة استكمالاً لما تم الإعلان عنه في أبريل 2025، والمتعلق بترسية أول أربعة مشروعات ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يعكس النهج المرحلي والاستراتيجي الذي تتبعه البلدية في تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار، وتعزيز جاهزية المدينة للتعامل مع التغييرات المناخية المستقبلية، ومتطلبات التوسع الحضري المتسارع.

وتمثّل المشروعات الجديدة خطوة نوعية في مسار بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة، تُسهم في تقليل مخاطر تجمع المياه، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.

وأكد مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، أن برنامج «تصريف» يُعدّ أحد الركائز الرئيسة لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، ويعكس النهج الاستباقي للإمارة في التخطيط الحضري المستدام، لبناء مدينة مستقبلية نموذجية رائدة في بنيتها التحتية المتقدمة المصممة لتواكب النمو الحضري المتسارع، والمتغيرات المناخية المستقبلية.

وقال: «يمثّل برنامج تصريف نموذجاً عملياً للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تتبنّاه بلدية دبي في كل مهمة يومية ومشروع تحولي ضمن جهودها في إدارة عمليات وأصول المدينة. هدفنا تطوير منظومة متكاملة لإدارة وتصريف مياه الأمطار، تدعم جاهزية المدينة، وتحافظ على استدامة مواردها، وتحفظ سلامة وجودة حياة سكانها وزوارها، بما يُرسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، المهندس عادل محمد المرزوقي: «تُعدّ المشروعات الجديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصريف، خطوة متقدمة لرفع كفاءة واستدامة منظومة تصريف مياه الأمطار، والارتقاء بجودة الشبكة في مناطق حيوية ضمن دبي وتعزيز طاقتها الاستيعابية، بما يشكل إضافة نوعية في مسار تهيئة البنية التحتية لمنظومة الصرف لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على استدامة الخدمات واستمرارية الأعمال، ويرفع مستويات سلامة وجودة حياة سكان وزوار الإمارة».

شارعا الشيخ محمد بن زايد و«اليلايس»

وتتضمن المشروعات إنشاء نفق رئيس بقطر أربعة أمتار، لربط المجتمعات العمرانية الواقعة على امتداد شارعَي الشيخ محمد بن زايد واليلايس بشبكة تصريف مياه الأمطار الرئيسة التابعة لبلدية دبي، بما يُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتدفقات المائية، وتحقيق مرونة تشغيلية عالية، ودعم استدامة النمو العمراني في إحدى أكثر المناطق الحيوية في الإمارة.

شارعا الشيخ زايد و«الجمايل»

كما تتضمن المشروعات إنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار بين شارع الشيخ زايد وشارع الجمايل، بطول 27 كيلومتراً، وتشمل أنفاقاً وشبكات متطورة. ويخدم المشروع محاور نقل استراتيجية، ويُعزّز مرونة البنية التحتية في واحدة من أهم مناطق التطوير الصناعي واللوجستي في الإمارة، إلى جانب ضمان استمرارية الأعمال والخدمات الأساسية، وتقليل تجمعات المياه.

شارع دبي - العين

وستشمل المشروعات إنشاء نفق تصريف، ومحطة ضخ حديثة على امتداد شارع دبي - العين، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بهدف تنظيم عمليات تجميع وتفريغ المياه، إلى جانب تنفيذ بحيرة لتجميع مياه الأمطار.

عقود تصميم شاملة

وأرست بلدية دبي عقود مشروع تصميم منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية في منطقتي المرموم وسيح السلم، لربطهما بشبكة التصريف الرئيسة على محور شارع القدرة، بما يدعم الأنشطة السياحية والسكنية في هذه المناطق البيئية، ويحافظ على التوازن البيئي، وفق أعلى معايير الاستدامة.

وتجسّد هذه الحزمة الجديدة من برنامج «تصريف» الذي تبلغ قيمته 30 مليار درهم، التزام بلدية دبي الراسخ بتطوير بنية تحتية ذكية ومرنة، قائمة على حلول هندسية مبتكرة، تُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في الاستدامة والمرونة الحضرية.

مروان بن غليطة:

• برنامج «تصريف» نموذج متقدّم للتخطيط الاستراتيجي لتعزيز كفاءة البنية التحتية المرنة في إمارة دبي، ورفع قدرتها على مواكبة التغيرات المستقبلية.