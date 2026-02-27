«أبوظبي للتقاعد» يوفر بطاقة «مزايا» للمتقاعدين

أبرم صندوق أبوظبي للتقاعد اتفاقية تعاون مع «أدنوك»، تتيح للمتقاعدين المسجلين لديه الاستفادة من «مزايا»، برنامج المكافآت والخصومات الذي تقدمه «أدنوك»، ويوفر مجموعة من العروض والتخفيضات الحصرية لدى شبكة واسعة من الشركاء في قطاعات متعددة.

وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات الصندوق لعام الأسرة، وفي إطار حرصه على تقديم مبادرات اجتماعية مميزة تتيح للمتقاعدين مزايا تسهم في دعم جودة حياتهم، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم التكافل الاجتماعي.

وبموجب الاتفاقية، يستفيد جميع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق من بطاقة «مزايا» الإلكترونية، وذلك بعد إبداء رغبتهم وتسجيل اهتمامهم للحصول عليها عبر خدمات الصندوق الرقمية على منصة «تم».

بدوره، سيقوم الصندوق بإرسال بريد إلكتروني لتأكيد التسجيل في فترة أقصاها 30 يوماً، يتعين على المتقاعد بعدها تحميل تطبيق «مزايا» وإنشاء حسابه الخاص، للبدء فوراً في الاستفادة من الحزم الواسعة من العروض والخصومات المتاحة.

وأشار الصندوق إلى أنه يستفيد من البرنامج أكثر من 45 ألف متقاعد من المسجلين لديه، إذ سيتمكنون من التمتع بمزايا حصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والسفر والتعليم، وغيرها من الخدمات.

وأكد الطرفان أن الاتفاقية تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم المتقاعدين، وترجمة عملية لقيم عام الأسرة، عبر مبادرات تعزز الاستقرار والطمأنينة وتنعكس إيجاباً على المجتمع ككل.

• 45 ألف متقاعد من المسجلين لدى «الصندوق» يستفيدون من الاتفاقية.