رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ورئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، الخميس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن الغذائي والثقافة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر في أبوظبي الرئيس الإندونيسي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه به وتبادل معه التهاني بحلول شهر رمضان المبارك .. داعيين الله المولى عز جل أن يجعله شهر خير وبركة على الإمارات وإندونيسيا وشعبيهما وسلام واستقرار في العالم أجمع.

وأكد الجانبان أن الاحتفاء العام الجاري بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1976، يمثل مناسبة مهمة لتأكيد الحرص المشترك على البناء على التطور الكبير الذي حققته هذه العلاقات خلال العقود الماضية، ومواصلة العمل من أجل توسيع آفاقها واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لمصلحة الازدهار المشترك للبلدين.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة إن العلاقات الإماراتية - الإندونيسية متينة ومتطورة وتقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دفع الشراكة التنموية والاقتصادية مع إندونيسيا إلى الأمام لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة برابووسوبيانتو عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي والدفع في اتجاه الحلول السياسية للأزمات في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من كبار المسؤولين.