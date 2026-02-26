انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار الأربعاء المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد عّن الحالة الجوية أن تشهد أجواء الدولة من الأربعاء 4 مارس إلى الخميس 5 مارس المقبل امتداد منخفض جوي سطحي مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه كتلة هوائية باردة وتشكلات مختلفة من السحب يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية .

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تكون مثيرة للغبار أحياناً ويصاحبها انخفاض في درجات الجرارة.

البحر يضطرب تدريجياً في الخليج العربي من ليل الثلاثاء إلى الخميس وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

