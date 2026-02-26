محمد بن زايد يلتقي حكام الإمارات على مائدة الإفطار في أبوظبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، حكام الإمارات على مائدة الإفطار في أبوظبي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "سعدت اليوم بلقاء إخواني الحكام على مائدة الإفطار في أبوظبي، حيث تبادلنا التهاني بالشهر الفضيل داعين الله تعالى أن يكون شهر خير على شعبنا والشعوب العربية والإسلامية والبشرية جمعاء، كما تطرقنا إلى مسيرتنا التنموية والعمل المتواصل من أجل تعزيز ازدهار الوطن وتحقيق تطلعات شعبه".

وأضاف سموه: "وشاركنا الإفطار مجموعة من الذين شهدوا مع الوالد المؤسس الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، رفع علم الدولة للمرة الأولى لحظة إعلان الاتحاد. الإمارات مسيرة عنوانها الوحدة وأساسها بناء الإنسان، والعمل نحو المستقبل المشرق للأجيال المقبلة".