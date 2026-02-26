فرج علي بن حمودة يخصّص مبنى بـ 30 مليون درهم دعماً لـ"وقف أم الإمارات للأيتام"

خصص رجل الأعمال الإماراتي فرج علي بن حمودة، وهو واحد الرواد الأوائل في قطاع الأعمال بأبوظبي، مبنى بقيمة 30 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتزامناً مع "عام الأسرة".

وتأتي هذه المبادرة النوعية في إطار دعم الجهود الرامية إلى توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز اندماجهم المجتمعي ضمن منظومة متكاملة من الرعاية والدعم.

ويُجسّد تخصيص مبنى كامل كوقف لصالح الحملة نموذجاً عملياً لتحويل الأصول إلى موارد تنموية طويلة الأمد، تُستثمر وفق آلية وقفية معتمدة، بما يضمن استدامة العوائد وتوجيهها لدعم احتياجات الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، انسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية للحملة.

وأكد فرج علي بن حمودة أن هذه المبادرة تنطلق من إيمان راسخ بأهمية الوقف كأداة تنموية إستراتيجية تضمن استمرارية الدعم وتعظيم الأثر الإنساني، مشيراً إلى أن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأفراد والمؤسسات لترسيخ قيم التكافل والتضامن.

وأضاف أن تخصيص المبنى كأصل وقفي دائم يعكس قناعة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأسمى، وأن تحويل العطاء إلى نموذج مستدام هو السبيل الأمثل لضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للأيتام.

من جانبه، ثمّن المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر فهد عبدالقادر القاسم، هذه المبادرة، مؤكداً أن تخصيص أصول عقارية كأوقاف يعزز من متانة النموذج الوقفي الذي تتبناه الحملة، ويسهم في ترسيخ ثقافة الوقف المؤسسي كركيزة أساسية في منظومة التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأشار إلى أن كل مساهمة، مهما كان حجمها، تمثل لبنة إضافية في بناء منظومة دعم متكاملة، فيما تمثل هذه المبادرة نموذجاً رائداً للشراكة المجتمعية الفاعلة في دعم العمل الإنساني طويل الأمد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات النوعية التي شهدتها حملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، والتي تهدف إلى إعادة إحياء الوقف بصيغته العصرية، وتحويل المساهمات إلى أصول مستدامة تضمن استمرارية العطاء وتعظيم أثره عبر الأجيال، بما يعكس القيم الراسخة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي.