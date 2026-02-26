تزامنا مع "عام الأسرة".. شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب "علمتني أمي حمدة"

أعلنت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، عن إصدار كتاب جديد بعنوان "علمتني أمي حمدة" خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، ليكون توثيقاً لنموذج تربوي ومجتمعي يعيد الاعتبار لدور المرأة في بناء الوعي القيمي داخل الأسرة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان مساء أمس في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، تحت عنوان "مجلس أمي حمدة وزيادة الوعي"، والتي أقيمت في إطار فعاليات "عام الأسرة 2026" ضمن مبادرات مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد خلال المحاضرة أن تماسك الأسرة يمثل خط الدفاع الأول أمام الاختلالات التي قد تصيب المجتمع، مشددة على أن التعليم الأكاديمي مهما بلغ لا يعوض غياب التربية القيمية داخل البيت.

وأشارت إلى والدتها، الشيخة حمدة بنت محمد بن خليفة آل نهيان، بوصفها مدرسة قيمية غير تقليدية تُعلم الأخلاق عبر المعايشة والقدوة، مبينة أن القيم كالصدق والأمانة لا تُكتسب بالقراءة وحدها بل تتجذر حين تعيشها الأسرة في سلوكها اليومي، وأن البيت الإماراتي ومجالسه ظلت على مر الأجيال الحاضنة الأولى لتدريب الأبناء على الحوار والانضباط الاجتماعي واحترام الآخرين.

وأوضحت الشيخة الدكتورة شما أن مبادرة "مجلس أمي حمدة" تعمل على إعداد فريق من السيدات لنقل هذه الخبرات القيمية إلى المجتمع عبر لقاءات دورية تضمن بقاء المجلس مساحة تعليمية حية تتقاطع فيها الذاكرة مع المسؤولية تجاه الأجيال القادمة.

وتخللت الفعالية تفاعلات ومداخلات من الحضور حول أساليب التربية والانضباط في الماضي، حيث نقلت الشيخة شما تحيات والدتها للمشاركات، مؤكدة أن هيبة الأم وحضورها في الماضي كانا كفيلين بالتوجيه السليم.

واستهلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد المحاضرة باستحضار الذاكرة الشخصية لبيت محمد بن خليفة، مؤكدة أنه ليس مجرد جدران بل تاريخ حي يختزن تفاصيل الطفولة ويصنع معنى الانتماء من خلال المشاهد اليومية البسيطة والالتزام بآداب المجلس.

واختتمت الفعالية بالدعوة إلى استمرار هذه اللقاءات في البيت الذي يحتضن الذاكرة، لتحويل القيم إلى ممارسة يومية تسهم في بناء وعي أسري متماسك وترسيخ روح التلاحم المجتمعي.