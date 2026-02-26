قرقاش: تعامل الإمارات مع الأزمات يقدّم دروساً في السياسة والأخلاق

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تعامل الإمارات مع الأزمات يقدم دروساً في السياسة والأخلاق.

وقال قرقاش في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "يقدّم تعاملُ الإمارات مع الأزمات دروساً في السياسة والأخلاق، فلا تنزل إلى مستوى لا يليق بك، ولا تُجارِ خطاباً هابطاً، وتذكّر دائماً روابط الإخوة والصداقة، فهي الثابتة.. ولا تفتح جروحاً يصعب مداواتها، فالخلافات عابرة، وما يجمع أبقى، فامضِ في طريق العمل والإنجاز.

وختم قرقاش: "الحكمة والرَّويّة تحتاجان إلى نضجٍ وبصيرةٍ وواقعية".