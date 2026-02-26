"جدول فعاليات دبي".. أجندة حافلة لشهر مارس تتصدرها الأجواء الرمضانية وكأس دبي العالمي

كشف "جدول فعاليات دبي"، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن أجندة حافلة ومتنوعة لشهر مارس المقبل، تعكس مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للثقافة والترفيه والرياضة، تضمنت تشكيلة واسعة من التجارب الرمضانية والمجتمعية، والعروض الفنية، والأحداث الرياضية الكبرى، إضافة إلى مؤتمرات الأعمال البارزة.

وتتصدر الفعاليات الرمضانية والمجتمعية المشهد، حيث تتواصل فعاليات "موسم الوُلفة" حتى 23 مارس في مواقع متعددة بالمدينة، لتجمع بين احتفالات "حق الليلة"، وشهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد، في أجواء تعزز قيم الألفة والترابط المجتمعي.

كما تحتضن مدينة إكسبو دبي فعالية "حي رمضان" حتى 15 مارس ببرنامج حافل بالعروض الثقافية وتجارب التسوق، في حين يستمر "مهرجان شارع المأكولات في رمضان" بمنطقة الكرامة حتى 18 مارس، على أن تقام احتفالات عيد الفطر في مختلف أنحاء المدينة في الفترة من 20 إلى 22 مارس.

وعلى الصعيد الرياضي، تتجه الأنظار إلى الحدث الأبرز على أجندة سباقات الخيل العالمية المتمثل في "كأس دبي العالمي" المقرر إقامته في 28 مارس بمضمار ميدان، ويشهد الشهر ذاته استمرار "دورة ند الشبا الرياضية" حتى 7 مارس، و"كرنفال سباقات دبي"، و"تحدي دبي للبولو"، بالإضافة إلى سباق "سكتشرز برفورمانس رن" في الأول من مارس.

وفي الجانبين الترفيهي وقطاع الأعمال، تحتضن "دبي أوبرا" و"كوكا كولا أرينا" و"باب الشمس أرينا" ومسارح أخرى نخبة من العروض العالمية، أبرزها أمسية "أصداء الزمن: ابن عربي"، ومسرحية "الاسم الأول"، وعروض "ذا لافتر فاكتوري".

كما تستضيف الإمارة قمة "ميغا كامبوس دبي" يومي 6 و7 مارس في "كوكا كولا أرينا"، لتجمع نخبة من رواد الأعمال وصناع القرار في منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات.