قرية قدفع بالفجيرة تنال شهادة الاعتراف الدولي من "الفاو"

حصلت قرية قدفع بإمارة الفجيرة على شهادة الاعتراف الدولي ضمن مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للاعتراف بالقرى لتنضم إلى شبكة متحف ومنتدى الأغذية والزراعة "FAO MuNe"، وذلك تقديراً لجهود الدولة في صون التراث الطبيعي والتنوع البيولوجي والحفاظ على التقاليد الغذائية وربط ثقافة الغذاء والتراث الريفي بالتعليم والضيافة والسياحة وتعزيز التنمية الريفية من خلال حلول مبتكرة علمية ورقمية.

وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن هذا الاعتراف الدولي يأتي تتويجاً لجهود دولة الإمارات وسياساتها الرشيدة ومبادراتها ومشاريعها التنموية الفاعلة الهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تمتد آثارها الإيجابية إلى مختلف مناطق الدولة.

وأشاد سموه بالدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية وما تبذله من جهود متكاملة وتنسيق فعال في تنفيذ الإستراتيجيات والمبادرات التنموية بما يعكس كفاءة العمل المؤسسي ويجسد رؤية الإمارات في ترسيخ التنمية المتوازنة.

وأشار سموه إلى أن إمارة الفجيرة تولي اهتماماً خاصاً بالحفاظ على القرى التراثية والبيئة الطبيعية وتمكين المجتمعات المحلية بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن انضمام قرية قدفع إلى شبكة "FAO MuNe" وحصولها على شهادة الاعتراف الدولي يعكس التزام الإمارات بدعم النظم الزراعية والغذائية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي وصون التراث الغذائي والمعارف المحلية، مؤكدة أن هذا الإنجاز ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ويعزز دور القرى الإماراتية كنماذج تنموية مبتكرة قائمة على الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة محمد الكعبي، إن هذا الإنجاز ثمرة لجهود وطنية متكاملة تستهدف تنمية المناطق الريفية والقرى الإماراتية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الأنشطة المحلية وتحويل القرى إلى مراكز جذب سياحي وثقافي قائمة على الابتكار مع الحفاظ على خصوصيتها التراثية.

وتُعد قدفع من القرى العريقة في إمارة الفجيرة حيث تتميز بموقعها الجغرافي الذي يجمع بين البيئة الجبلية والساحلية ما أسهم في تنوع أنماط المعيشة التقليدية ولا سيما في مجالات الزراعة والصيد والحرف اليدوية.

وحافظت القرية على طابعها العمراني والتراثي وتقاليدها الغذائية المرتبطة بالمنتجات المحلية إلى جانب ممارسات زراعية تعكس انسجام الإنسان مع البيئة ما جعلها نموذجاً للتوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية.

وشهدت القرية خلال السنوات الأخيرة جهود تطوير شملت تحسين البنية التحتية ودعم المبادرات المجتمعية وتوظيف التقنيات الحديثة في توثيق التراث وتعزيز السياحة الثقافية والبيئية بما أسهم في إبراز قيمتها التاريخية والاقتصادية.

وتندرج شهادة الاعتراف الدولي ضمن مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للاعتراف بالقرى التي تهدف إلى إبراز الدور المحوري للقرى الريفية في تعزيز النظم الزراعية والغذائية المستدامة وصون التنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الغذائي والمعارف المحلية ودعم التحول الريفي الشامل.

ويجسد هذا الاعتراف الدولي انسجاماً واضحاً مع رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تضع التنمية المستدامة وجودة الحياة وترسيخ الهوية الوطنية وتمكين المجتمعات في صميم أولوياتها إلى جانب تعزيز الاقتصاد المعرفي والابتكار.

كما يعكس الإنجاز التوجه الوطني نحو تنمية متوازنة وشاملة تضمن استدامة الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية وربط التراث الثقافي والغذائي بمسارات التنمية الاقتصادية والسياحية بما يعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية الريفية الذكية ويخدم مستهدفات المئوية المقبلة.