«طرق دبي»تبدأ تنفيذ حلول مرورية سريعة في 8 مواقع حيوية

شَرَعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في تنفيذ حزمة من الحلول المرورية السريعة في 8 مواقع استراتيجية متفرقة داخل الإمارة.

يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لعام 2026، تشمل أكثر من 45 تحسيناً مرورياً، بهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق، وانسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق، بما يواكب النمو الحضري والسكاني، ويلبّي الكثافة المرورية المتزايدة للمركبات في شوارع دبي.

وتتوزع الأعمال في مواقع حيوية متنوعة، وهي: شارع الإمارات من الشارقة بالاتجاه إلى شارع وادي العمردي، وشارع أم عمارة بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع الوصل، وشارع جبل علي لهباب، والمنطقة بين سما الجداف والجداف ووتر فرونت عند محطة مترو الجداف، وشارع النعايات في البرشاء الأولى، ومدرسة آل مكتوم في منطقة السطوة، وتقاطع شارع الاتحاد مع شارع القدس، وشارع الشيخ راشد بالقرب من فندق جراند حياة باتجاه بر دبي.